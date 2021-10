Venezuela: Cne incontra missione di osservazione elettorale dell'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo gruppo di osservatori della missione dell’Unione europea è arrivato in Venezuela per monitorare il processo elettorale in vista delle elezioni amministrative del 21 novembre. La missione è guidata dall'eurodeputata portoghese Isabel Santos, del gruppo socialista. Almeno 46 membri del team sono arrivati nel Paese lo scorso fine settimana. La missione si compone in totale di 100 membri. L’arrivo di un prossimo gruppo di 34 osservatori è atteso per il 18 novembre. (segue) (Vec)