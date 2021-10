Venezuela: Cne incontra missione di osservazione elettorale dell'Ue (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo oggi ha preso il via la campagna elettorale. Un appuntamento che torna ad esporre il Paese all'attenzione internazionale, nel pieno di un delicato processo di ricomposizione della crisi sociale, politica ed economica in corso da anni. Le iniziative di propaganda e dibattito dureranno fino alla mezzanotte del 18 novembre ha annunciato il presidente del Cne, Pedro Calzadilla, segnalando che sono stati messi a punto "schemi di sicurezza" per poter tenere la campagna nel pieno dell'emergenza sanitaria. "Il processo elettorale si sviluppa in un clima di dialogo tra diversi settori della vita politica del Venezuela", ha detto Calzadilla salutando il ritorno di parte delle opposizioni alla competizione elettorale, dopo anni di distanza dalle urne. (segue) (Vec)