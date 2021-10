Imprese: Orcel (Unicredit), noi profittevoli in Italia, non abbiamo pressioni per M&A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha una quota di mercato pari all’11 per cento in Italia, e stiamo dimostrando di poter essere profittevoli e crescere nel Paese. Lo ha detto Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, aprendo la conference call organizzata oggi con gli analisti dopo l’approvazione dei risultati finanziari al 30 settembre 2021. “Non siamo sotto pressione, e non abbiamo bisogno di fare operazioni di M&A per generare valore: in ogni caso, alle giuste condizioni possono rafforzare il franchise e contribuire alla creazione di ulteriore valore, ma in caso contrario non le faremo”, ha detto. (Rin)