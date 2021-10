Ue: Orlando, ottima notizia ok Commissione a esonero contributivo per assunzione donne svantaggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera della Commissione europea all'esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate "è un’ottima notizia. Continuiamo ad avanzare sulla strada della parità di genere e dell’occupazione femminile", scrive su Twitter il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. La Commissione Ue ha anche dato l'ok alle trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previsto dalla legge di Bilancio 2021. L'autorizzazione - informa il ministero del Lavoro - è arrivata a seguito di un'intensa interlocuzione con il Ministero e con il supporto della Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. La misura ha come scopo principale quello di ridurre il costo del lavoro, in considerazione delle gravi difficoltà socio economiche a carico dei datori di lavoro privati e, al tempo stesso, di incentivarli ad assumere donne nella fase post pandemica. La Commissione ha valutato la misura come necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.(Rin)