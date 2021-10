Omofobia: Roggiani (Pd), hanno fermato ddl Zan ma non fermeranno noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd Milano Metropolitana informa in una nota di aderire e partecipare al presidio di oggi, giovedì 28 ottobre, all'Arco della Pace, promosso da Sentinelli, Coordinamento Arcobaleno, Arcigay e associazioni Lgbtqia+ contro la bocciatura del ddl Zan al Senato. "Hanno fermato il futuro - afferma la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani - Lo hanno fatto senza coraggio, da vigliacchi quali sono. Chi aveva detto di volersi confrontare e discutere si è nascosto dietro l'anonimato di un voto segreto. Si è affossata una legge che mirava a tutelare chi è vittima di odio, discriminazioni e violenze. Ma la cosa più avvilente e disgustosa è vedere l'aula del Senato ridotta a stadio, da una destra che applaude ed esulta, che si dimostra nemica della comunità arcobaleno e distante anni luce dal Paese. Un Paese che oggi è molto più avanti di chi ha bloccato il disegno di legge Zan. Lo hanno fermato - conclude la segretaria dem Roggiani - ma non fermeranno noi. Siamo sempre qui, dalla parte dei diritti, e continueremo a lottare per dare all'Italia una legge di civiltà". (Com)