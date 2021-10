Scuola: Bianchi, indice di dispersione alto nel Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di dispersione italiano "è leggermente superiore alla media europea. A livello europeo è all’1,24 nella media del Paese. Molte regioni del Nord sono sotto all’1 e molte regioni vicino alla media Europea. Nel Mezzogiorno invece l’indice di dispersione è molto alto" Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, al Salone della Giustizia. Regioni come “Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna hanno un indice di dispersione che in alcune periferie urbane arriva quasi al 30 per cento. Vi è un altro fenomeno della dispersione implicita. Arrivano alla maturità conseguendo il diploma senza il livello culturale. La pandemia ha esasperato dei fenomeni ma non l’origine ha aggiunto -. Sono stati semplicemente esasperarti colpendo in maniera diversa coloro che già si trovavano in situazione di crisi. La pandemia ha esasperato le fragilità", ha concluso Bianchi. (Rin)