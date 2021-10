Decreto Incendi: Garavini (Iv), prevenzione e nuove tecnologie contro i roghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Laura Garavini, vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi, intervenendo in dichiarazione di voto sul decreto Incendi, ha affermato che con l'approvazione del provvedimento si rende "il contrasto più efficace. Perché - ha aggiunto - potenziamo la prevenzione, ridisegnandone la governance e potenziando la capacità operativa di chi è impegnato nella lotta ai roghi. E mettiamo l'innovazione al servizio dell'ambiente, rendendo possibile l'acquisto di nuove tecnologie come radar, videocamere e droni dotati di sensori, così da potenziare i sistemi di sorveglianza e di monitoraggio. Inoltre, con l'inasprimento delle sanzioni sia amministrative che penali per i responsabili degli incendi dolosi mandiamo un messaggio chiaro all'opinione pubblica". La parlamentare ha proseguito: "Chi provoca dolosamente un incendio è un criminale e va trattato di conseguenza. Mentre, allo stesso tempo, lo Stato deve assistere persone e imprese che hanno subito danni. Per questo, con un nostro ordine del giorno, abbiamo chiesto che il governo si impegni a prevedere ristori per queste categorie". (Com)