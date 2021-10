Sardegna: Devias (Liberu), legge regionale per regolamentare filiera canapa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una legge regionale per regolamentare la filiera della canapa è stata chiesta da Pier Franco Devias, leader del movimento indipendentista Liberu. Devias propone una raccolta di firme per chiedere al governatore della Sardegna, Christian Solinas, "di procedere immediatamente alla compensazione normativa che possa assicurare legalmente anche il trasporto, la trasformazione e la commercializzazione della "cannabis sativa L" in Sardegna. Il leader di Liberu commentando le numerose operazioni di polizia con sequestri di ingenti quantitativi di marijuana, osserva che "la quasi totalità delle piante in questione non sono in realtà stupefacenti ma legalissime piante di cannabis sativa L". (segue) (Rsc)