Sardegna: Devias (Liberu), legge regionale per regolamentare filiera canapa (2)

- "Perché se sono legali vengono sequestrate? - si chiede Devias - La canapa può essere legalmente coltivata in Sardegna, ma non può essere in alcun modo trasformata, né a partire dall'essicazione per proseguire col trasporto e la vendita, perché in assenza di supporto normativo viene ravvisato il reato di "traffico di stupefacenti". Anche se non hanno una quantità di principio attivo sufficiente per poterle definire tali. Proprio ora che i giovani sardi stanno tornando a lavorare la terra anziché emigrare, proprio ora che si stava cercando di mettere in atto la "diversificazione" produttiva, si ritrovano abbandonati dalle istituzioni regionali e rovinati dalla perdita della merce e dalle spese giudiziarie". (Rsc)