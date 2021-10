Imprese: Saipem approva piano strategico 2022-2025, performance in crescita e nuovo modello organizzativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Saipem ha approvato il piano strategico 2022-2025 “Verso una nuova Saipem”. Stando al relativo comunicato stampa, il piano ha l’obiettivo di ridurre le base costi complessiva di circa 100 milioni di euro nel 2022, che saliranno progressivamente a circa 300 milioni di euro annui a regime nel 2025. Nel periodo di piano i ricavi sono previsti in crescita ad un tasso medio anno del 15 per cento fino al 2025 grazie al contributo del backlog al 30 settembre 2021 per circa 24,5 miliardi di euro, delle nuove opportunità commerciali e delle favorevoli prospettive di crescita previste nella perforazione. Il 2022, prosegue la nota, sarà l’anno della transizione in cui i ricavi e i margini sono previsti in crescita grazie al contributo significativo delle attività offshore e delle perforazioni, i cui segnali di ripresa sono già visibili oggi: nel 2023 l’Ebitda adjusted è previsto riavvicinarsi ai livelli pre-Covid-19 per raggiungere una marginalità a doppia cifra nella seconda parte del piano. Per sostenere la crescita che caratterizza la nuova strategia di Saipem, prosegue la nota, sono previsti investimenti cumulati nell’arco di piano per circa 1,5 miliardi di euro, comprensivi di oltre 200 milioni di euro per investimenti finalizzati ad arricchire il portafoglio tecnologico del Gruppo. (segue) (Com)