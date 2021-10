Imprese: Saipem approva piano strategico 2022-2025, performance in crescita e nuovo modello organizzativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista finanziario le performance operative previste in crescita nel 2022 saranno controbilanciate dall’assorbimento di cassa per le dinamiche di capitale circolante e dai capex: il debito finanziario netto al 2022 è previsto crescere a circa 2,2 miliardi di euro, per poi beneficiare dell’importante generazione di cassa prevista di oltre 800 milioni di euro nel quadriennio di piano. Il piano prevede un indebitamento finanziario netto al 2025 inferiore a un miliardo di euro. Per attuare la sua nuova strategia, prosegue la nota, Saipem adotterà un nuovo modello organizzativo declinato in quattro distinte aree di business, ciascuna con dinamiche, obiettivi, competenze differenti: business “asset-centric” (drilling, vessels, fabrication), basato su una disciplina rigorosa di ottimizzazione degli asset; business “energy carriers”, per la progettazione di impianti complessi o la loro riconversione “low carbon”; business “robotics, digital and industralized solutions”, per lo sviluppo dell’offerta di impianti modulari, ripetibili e scalabili e servizi di monitoraggio e manutenzione; e business “infrastrutture sostenibili”. (Com)