Imprese: Caio (Saipem), nuovo piano strategico per società più sostenibile, tecnologica e profittevole

- Il piano strategico che presentiamo oggi mira a costruire una azienda che cresce, genera profitti e cash flow con precisi obiettivi di sviluppo nel settore delle energie tradizionali, nella transizione energetica e nelle infrastrutture sostenibili, operando come abilitatore tecnologico di strategie low carbon. Lo ha detto Francesco Caio, amministratore delegato di Saipem, illustrando il piano strategico 2022-2025 approvato dal consiglio di amministrazione. “La transizione energetica non è un semplice spostamento verso fonti low carbon, ma una radicale trasformazione di un intero ecosistema: da un settore fortemente centralizzato, caratterizzato da grandi impianti e poco digitalizzato ad uno distribuito, fortemente interconnesso, con una crescente centralità di servizi innovativi e nuovi operatori diversi da quelli tradizionali sul versante sia della domanda che dell’offerta”, ha detto, aggiungendo che un “profondo cambiamento richiede modelli operativi innovativi e flessibili per competere e crescere con profitto”. Il piano, ha continuato, si basa sul posizionamento forte e competitivo della società, sulle solide relazioni con i clienti e sull’esperienza acquisita in progetti e infrastrutture complessi. “Dalla logica degli asset alla logica dell’innovazione è il nostro slogan per definire una tipologia di business dove tecnologie e competenze consentono di offrire anche nuovi servizi capaci di generare ricavi più stabili e ricorrenti”, ha continuato, spiegando che il piano vuole segnare un cambio di passo con “una Saipem più sostenibile, tecnologica e profittevole”. (Com)