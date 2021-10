Sardegna: Mura (Pd), Giorgetti si occupi della crisi Sanac, sito di Assemini il più penalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al ministro Giorgetti di occuparsi immediatamente della crisi Sanac, finché ci sono margini e prima che per mancati nuovi ordini da parte di Acciaierie d'Italia i lavoratori finiscono in cassa integrazione. Se non interviene, toccherà per per primi ai lavoratori dello stabilimento di Cagliari e poi a Gattinara, Vado Ligure e Massa". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, che è intervenuta ieri nel corso dell'audizione, nelle Commissioni riunite Attività produttive e Lavoro, dei rappresentanti dei sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e dei Commissari straordinari della Sanac s.p.a, in merito alla crisi aziendale della società leader nella produzione di refrattari. "E' inaccettabile che mentre come sistema Paese stiamo lavorando per rilanciare il nostro comparto industriale un'azienda a partecipazione pubblica, che pure ha bisogno dei prodotti di Sanac, stia ponendo le premesse per la chiusura di quattro stabilimenti e per mandare a casa 335 dipendenti". (segue) (Rsc)