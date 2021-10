Sardegna: Mura (Pd), Giorgetti si occupi della crisi Sanac, sito di Assemini il più penalizzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Mise e Acciaierie d'Italia - annuncia la parlamentare dem - dovranno chiarire la prossima settimana in audizione cosa vogliono fare di Sanac. Ci attendiamo di sapere se è in atto il tentativo di deprezzare Sanac riducendo le commissioni di mattoni refrattari e spostandole su altri operatori, in sostanza se si sta mettendo in essere una delocalizzazione di fatto". "Il sito più penalizzato di tutti è quello sardo di Assemini che - puntualizza Mura - rispetto agli altri stabilimenti soffre ancora di più, in quanto Arcelor Mittal ha tagliato le commesse e dove la base occupazionale è già stata ristretta. Si rischia di compiere la definitiva deindustrializzazione e lo strangolamento del tessuto produttivo sardo". (Rsc)