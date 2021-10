Libano: ministro Informazione Kordahi, “nessuna colpa” per dichiarazioni su crisi in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Informazione libanese, George Kordahi, ha affermato che non si sarebbe scusato per le dichiarazioni fatte sul conflitto in Yemen, sostenendo di “non avere alcuna colpa”. “Non ho mai attaccato Arabia Saudita o Emirati”, ha affermato il ministro, sottolineando che coloro che lo attaccano “sono gli stessi che difendono fermamente la libertà di espressione e stampa". I Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) hanno condannato le dichiarazioni del ministro dell’Informazione del Libano che in un'intervista ha affermato, parlando della differenza tra il movimento sciita libanese Hezbollah e i ribelli Houthi dello Yemen, che questi ultimi stanno conducendo azioni di “autodifesa”. In seguito, Arabia Saudita, Emirati, Kuwait e Bahrain hanno convocato i diplomatici libanesi per esprimere proteste ufficiali. (Lib)