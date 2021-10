Imprese: Saipem e TechnipFmc annunciano accordo per nuove opportunità commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem e TechnipFmc annunciano una cooperazione commerciale che consentirà loro di identificare progetti nelle diverse aree geografiche che, eseguiti congiuntamente, produrranno benefici ai propri clienti. Stando al relativo comunicato stampa, l'accordo commerciale perseguirà iniziative specifiche relative al mercato dei subsea umbilicals, risers and flowlines (Surf) in cui la complementarietà degli asset, delle tecnologie, dei prodotti e delle competenze delle due società contribuirà a migliorare la reddittività degli stessi, riducendone i rischi, a vantaggio di tutte le parti interessate. La collaborazione, prosegue la nota, avrà accesso ad un'ampia gamma di prodotti Surf e di metodi d`installazione, contribuendo a creare una maggiore flessibilità operativa e ottimizzazione d`esecuzione su progetti Surf sia Epci (ingegneria, approvvigionamento, costruzione ed installazione) che iEpci (ingegneria, approvvigionamento, costruzione ed installazione integrati). (segue) (Com)