Imprese: Saipem e TechnipFmc annunciano accordo per nuove opportunità commerciali (2)

- “L’accordo ci permetterà di fornire un’offerta più competitiva ed affidabile per i nostri clienti, e avrà accesso a navi ed infrastrutture abilitanti e complementari oltre che a competenze tecnologiche consolidate per la posa in Reel e Jay: insieme saremo in grado di fornire un servizio completo per quegli sviluppi complessi che richiedono un'ampia gamma di tecnologie e capacità”, ha commentato Stefano Porcari, chief operating officer della divisione E&C offshore di Saipem. “Siamo molto contenti di collaborare con Saipem in questa alleanza: lavorando insieme riusciremo a ben posizionarci per utilizzare in modo efficiente risorse e capacità tra noi complementari, per creare soluzioni tecniche ottimizzate per una più efficiente esecuzione dei progetti”, ha aggiunto Jonathan Landes, presidente Subsea, di TechnipFmc. (Com)