© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi di Saipem nel terzo trimestre ammontano a 1,9 miliardi di euro, in crescita del 18 per cento rispetto al dato dei tre mesi precedenti. Stando al resoconto intermedio di gestione approvato dal consiglio di amministrazione, l’Ebitda adjusted è negativo per 25 milioni e in miglioramento rispetto al secondo trimestre. (Com)