Sicilia: maltempo, rischio uragano Medicane

- Continua il maltempo in Sicilia. L'aeronautica militare ha comunicato che che sullo Stretto di Sicilia è in atto una burrasca da Est forza 7. Si teme l'arrivo del 'Medicane' (MedIterranean hurricane), un uragano del Mediterraneo simile a quelli che si formano sugli oceani. Secondo i meteorologi, il ciclone potrebbe muoversi verso nord arrivando, tra stasera e domattina sulle coste orientali della Sicilia Orientale e Calabria ionica con una potenza che, in mare, potrebbe determinare onde alte oltre 4 metri e mezzo. Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, da ieri a Catania, dopo l'incontro in Prefettura ha annunciato: "Ci attendono ore che potrebbero essere complicate". La protezione civile ha emanato un'allerta meteo arancione per la Sicilia orientale e giallo per quella occidentale. Sono previste piogge sparse, temporali con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, con fenomeni più intensi dal pomeriggio sulla Sicilia sud-orientale.(Ren)