India-Asean: Modi interviene al 18mo vertice dei leader

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, partecipa oggi in modalità virtuale al 18mo vertice con i leader dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, su invito del sultano del Brunei, presidente di turno. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Il summit, si legge nella nota, ha all’ordine del giorno l’esame dello stato della relazione tra l’India e l’Associazione, di cui fanno parte dieci Paesi membri: oltre al Brunei, la Cambogia, le Filippine, l’Indonesia, il Laos, la Malesia, il Myanmar, Singapore, la Thailandia e il Vietnam. In particolare sono all’attenzione i progressi in settori cruciali come la sanità, il commercio, la connettività, l’istruzione e la cultura. Il vertice si svolge, salvo convocazioni straordinarie, con cadenza annuale; il precedente risale al novembre 2020; per Modi è la nona partecipazione. Nel 2022 si celebrerà il 30mo anniversario della partnership India-Asean, che si articola in diversi meccanismi di dialogo. L’Asean è cruciale nella politica estera indiana, incentrata sull’Asia orientale. (segue) (Inn)