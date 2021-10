India-Asean: Modi interviene al 18mo vertice dei leader (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Modi, sempre in videoconferenza, è intervenuto al 16mo Vertice dell’Asia orientale (Eas), che comprende i dieci Paesi membri dell’Asean più Australia Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti. I leader hanno adottato tre dichiarazioni: sulla cooperazione per la salute mentale, sulla crescita economica attraverso la ripresa del turismo e sulla ripresa sostenibile. Il premier indiano ha sottolineato l’importanza del forum nell’Indo-Pacifico per la discussione di questioni strategiche. Il leader di Nuova Delhi ha parlato degli sforzi del suo Paese nella lotta contro la pandemia di coronavirus attraverso la fornitura di vaccini e farmaci. Inoltre, ha parlato della Missione per un’India autosufficiente lanciata dal suo governo per la ripresa e della necessità di garantire catene del valore resilienti. Modi ha anche evidenziato che serve un maggior equilibrio tra economia ed ecologia. Sono stati toccati i temi del Mar Cinese Meridionale, della Penisola coreana, del Myanmar, del terrorismo. (Inn)