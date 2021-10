Roma: perseguitava e minacciava la ex , divieto di avvicinamento per 36enne di Colleferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Stazione di Colleferro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, nei riguardi di un 36enne del luogo. In una serie di denunce sporte una 26enne, residente a Montelanico, ha raccontato ai militari di aver avuto una relazione sentimentale con l’indagato che ha deciso di troncare a causa di quei comportamenti aggressivi più volte subiti e dalla stessa mai denunciati. L’uomo, non accettando la decisione della donna di troncare definitivamente la loro relazione, ha iniziato a perseguitarla, ingiuriandola e minacciandola con continue telefonate e messaggi, a tutte le ore del giorno e della notte. In alcune circostanze l’ha anche seguita in auto, riprendendola con il cellulare. (segue) (Rer)