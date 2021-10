Roma: perseguitava e minacciava la ex , divieto di avvicinamento per 36enne di Colleferro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donna, ormai in preda al panico, ha deciso, di fatto, di chiudersi in casa senza aver più contatti sociali con l’esterno, limitando le proprie uscite alle strette necessità, e comunque, sempre facendosi accompagnare da un parente o un conoscente per il timore di subire un’aggressione. I carabinieri, attraverso una lenta e difficile opera di persuasione sono riusciti ad acquisire la fiducia della vittima che, sentendosi rassicurata e tutelata, ha deciso di denunciare l’uomo, e di porre così fine alle angherie. (Rer)