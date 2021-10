© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri un 27enne di Corato, in provincia di Bari, è stato ferito alla gamba da colpi da arma da fuoco. L'agguato è avvenuto nel centro di Corato. La vittima, soccorsa, non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Corato e Molfetta (Ba).(Ren)