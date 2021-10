Iraq: missione Onu condanna attacco terroristico di Diyala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di assistenza delle Nazioni Unite per l'Iraq (Unami) ha fortemente condannato l’attacco terroristico avvenuto a Diyala. “Auguriamo ai feriti una pronta guarigione e porgiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime”, si legge nella dichiarazione, secondo la quale è chiesto alle autorità “di compiere un’indagine completa sugli attacchi per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”. "Al fine di combattere le minacce del terrorismo e della violenza continua che mina la stabilità dell'Iraq, l'unità nazionale è essenziale”, prosegue la nota. Il 16 ottobre il villaggio di Al Rashad, nell’est dell’Iraq è stato colpito da un attacco dello Stato islamico (Is) che ha causato 12 morti e 15 feriti.(Res)