Russia: ministero Interno, ricercato programmatore che trasmetteva video torture prigionieri

- Il programmatore Sergej Savelyev è stato inserito nella lista dei ricercati ed arrestato in contumacia dalle forze dell'ordine russe per aver trasferito videoregistrazioni di torture di prigionieri nelle carceri all'associazione per la difesa dei diritti umani "Gulagu.net". Lo comunica la direzione principale del ministero dell'Interno russo della regione di Saratov. Il reato contestato è quello di aver fornito l'accesso illegale ad informazioni protette dalla legge, il che comporta una pena detentiva fino a quattro anni di carcere. (Rum)