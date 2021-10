Brexit: Francia ferma due imbarcazioni britanniche per violazione diritti pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità francesi hanno fermato e posto sotto sequestro un peschereccio britannico e inviato un avvertimento al comando di un'altra imbarcazione che stava navigando in acque francesi accusate di violare le normative sulla pesca. Come riporta l'emittente radio televisiva britannica "Bbc", la ministra per le Attività marittime, Annick Girardin, ha detto che i controlli sono stati effettuati nella notte a largo delle coste della città di Le Havre. In un post su Twitter, Girardin ha spiegato che una delle due imbarcazioni, quella che è stata poi confiscata, è stata individuata nella Baia della Senna mentre svolgeva attività di pesca senza le dovute licenze. La seconda invece è stata ammonita perché ha inizialmente resistito ai controlli obbligatori "necessari nell'ambito delle discussioni sulle licenze di pesca con il Regno Unito e l'Unione europea", si legge nel messaggio divulgato da Girardin. Il ministro britannico per la Brexit, David Frost, ha commentato il trattamento della Francia verso le attività di pesca britanniche definendolo "deludente". (Rel)