Regno Unito: movimento Extinction Rebellion annuncia protesta durante Cop26

- Il movimento contro il cambiamento climatico, Extinction Rebellion, sta organizzando un'azione di protesta incisiva in occasione della 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che si terrà a Glasgow dal primo al 12 novembre. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Bbc", Extinction-Rebellion ha annunciato che procederà con "azioni dirette non violente" per attirare l'attenzione dei leader politici presenti al vertice sull'emergenza climatica. Gli attivisti hanno aggiunto di essere pronti a essere arrestati pur di far passare il loro messaggio. (Rel)