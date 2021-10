Vaccino: Sileri, per i richiami priorità a chi ha fatto J&J

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui tempi per il richiamo per tutta la popolazione "ci sarà una priorità per coloro che hanno fatto il vaccino J&J e che dovranno fare la seconda dose. Per quanto riguarda la terza dose al resto della popolazione, ovviamente la priorità sarà legata alla data di somministrazione della seconda dose". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Per questo - ha aggiunto - non deve esserci la corsa a controllare gli anticorpi per sapere se serve la terza dose. La scienza già ha identificato chi per primo deve fare la terza dose, adesso aspettiamo che si esprima sugli altri". Per quanto riguarda J&J, "le indicazioni saranno date a breve in maniera chiara ed esaustiva”, ha concluso. (Rin)