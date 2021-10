India-Italia: nel Maharashtra un progetto congiunto per il restauro di antichi templi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in India, Vincenzo De Luca, ha completato ieri una visita di tre giorni a Mumbai, nello Stato del Maharashtra, dove ha incontrato rappresentanti del governo, delle imprese e della cultura. De Luca, riferiscono i quotidiani “The Indian Express” e “The Times of India”, ha annunciato che l’Italia lavorerà col Maharashtra a un progetto pilota per la tutela e il restauro di antichi templi. L’ambasciatore ne ha parlato col capo del governo statale, Uddhav Thackeray, e col ministro del Turismo, Aaditya Thackeray. Il governo marathi ha selezionato otto templi per un programma di restauro e uno sarà probabilmente oggetto del progetto pilota. Si è discusso, inoltre, di una maggiore presenza delle imprese italiane negli investimenti, specialmente nelle industrie automobilistica, dei macchinari tessili, della trasformazione alimentare e delle tecnologie mediche. (segue) (Inn)