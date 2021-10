Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore ai servizi civici Gaia Romani interviene alle cerimonie che si terranno al Cimitero Maggiore e al Cimitero Monumentale nell'ambito della commemorazione dei defunti. Deposizione delle corone con Anpi - Associazione nazionale partigiani d'Italia, presso il “campo della gloria” al cimitero maggiore (ore 10)Deposizione delle corone con Aned - Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.Cimitero Monumentale, presso il Monumento ai Caduti nei campi nazisti e il Cimitero ebraico (ore 11:30)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEConvegno sul contributo della Chiesa al rinnovamento della sanità post covid in Lombardia. All'iniziativa della Conferenza episcopale lombarda partecipano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vice presidente e assessore al welfare Letizia Moratti.e l'Arcivescovo di Milano, Mario DelpiniCentro Culturale Angelicum, Piazza Sant'Angelo, 2 (ore 10)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, visita alcune realtà del sociale della provincia di Como. Questo il programma della giornata: Visita ad Anffas onlus “Centro Lario e Valli Menaggio” e “Casa della solidarietà La Rosa Blu”, via Cascinello rosso, 11 - Grandola ed Uniti/Co (ore 10); visita alla cooperativa sociale “Sim-Patia”, via G. Parini, 180 - Valmorea/Co. (ore 14:30)VARIE“Community Park in Mind Con la nascita del nuovo parco del cibo e della salute l'opportunità di costruire insieme un modello innovativo di sviluppoSocial innovation Academy di Mind-Milano Innovation District (ore 9:30)Convegno sul contributo della Chiesa al rinnovamento della sanità post covid in Lombardia. All'iniziativa della Conferenza episcopale lombarda partecipano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vice presidente e assessore al welfare Letizia Moratti.e l'Arcivescovo di Milano, Mario DelpiniCentro Culturale Angelicum, Piazza Sant'Angelo, 2 (ore 10)Presentazione del Dossier statistico immigrazione 2021 a cura di Anolf Milano, Cisl Milano, Cgil Lombardia, Uil Milano e Lombardia. Sono resi noti e commentati in particolare i dati lombardi e provinciali.Casa della cultura di Milano, via Borgogna, 3 (ore 10)“I sette savi arrivano al museo”. Intervengono: Lorenzo Ornaghi, Presidente del Museo nazionale della scienza e tecnologia; Fiorenzo Galli, direttore generale del museo nazionale scienza e tecnologia; Antonella Ranaldi, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio della Città metropolitana di Milano; Claudio Martino, direttore settore programmazione ed edilizia scolastica Città metropolitana di Milano; Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano; Stefano Bruno Galli, assessore all'autonomia e cultura della Regione Lombardia.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, via San Vittore 21 (ore 11)Presentazione del nuovo marketplace Seregnostore.it, della Rete Vivi Seregno. Partecipano all'incontro il sindaco di Seregno Alberto Rossi, l'assessore al Commercio di Seregno Ivana Mariani e il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza Marco Barbieri.Sede Confcommercio Alta Brianza "Villa Labus" sala "Piero Maggi" via Diaz 8 Desio (ore 14)Lectio di Jean-François Chevrier in occasione dell'inaugurazione di Tatay, videoinstallazione di Marina Ballo Charmet, realizzata con l'amichevole collaborazione di Ludovico Einaudi. Intervengono: Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano, Lorenza Bravetta, curatore per la fotografia di Triennale Milano, e Marina Ballo Charmet.Palazzo della Triennale, viale Alemagna 6 (ore 18:30)MONZAConferenza stampa per la firma della convenzione tra Comune di Monza e Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio nell'ambito del “Programma nazionale della qualità dell'abitare”. Intervengono: il Sindaco di Monza, Dario Allevi,l'assessore ai lavori pubblici e patrimonio Simone Villa, l'assessore alle politiche sociali Désirée Merlini, il Presidente Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, Giorgio BonassoliComune di Monza, Sala Giunta, 2° piano, piazza Trento e Trieste (ore 11) (Rem)