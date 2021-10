Russia: a Mosca presentazione dell’edizione russa del libro “Fare Pace. La diplomazia di Sant’Egidio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi presso l’ambasciata d’Italia a Mosca la presentazione dell’edizione russa del volume “Fare Pace. La diplomazia di Sant’Egidio”, pubblicata dalla casa editrice Aleteja di San Pietroburgo. All’evento, aperto dall’ambasciatore Giorgio Starace, hanno preso parte anche Mario Giro (Ufficio relazioni internazionali Comunità di Sant’Egidio, già viceministro degli Affari esteri della Repubblica italiana) e l’ambasciatore Aleksej Paramonov (direttore primo dipartimento Europa al ministero degli Esteri della Federazione Russa). Secondo quanto riferito in un comunicato, il volume, con un’introduzione di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e già ministro per l’Integrazione internazionale, ripercorre alcuni dei dossier sulle mediazioni di pace svolte da Sant’Egidio dagli anni Ottanta ad oggi. Tra gli scenari trattati nel volume, la mediazione in alcuni conflitti africani (Algeria, Burundi, Liberia, Costa d’Avorio, Centrafrica, Togo) tra i quali il Mozambico, la cui firma degli accordi di pace nel 1992 è stata mediata direttamente da Sant’Egidio, ed alcune trattative per facilitare la risoluzione delle tensioni nel Balcani (Albania, Kosovo). Due capitoli, inoltre, sono dedicati alla diplomazia sanitaria e alla campagna internazionale per l’abolizione della pena di morte. L’attività della Comunità di Sant’Egidio ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali: Premio Balzan (2004), Premio Carlo Magno (2009), Premio Fondazione Chirac (2010), Premio Colombe d’oro per la Pace (2016).(Rum)