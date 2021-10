Kosovo: premier Kurti su rapporto Commissione Ue, grandi progressi da governo in 6 mesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo sarà essenziale la piena ed efficace attuazione del piano d'azione per le riforme nel prossimo periodo, così come è cruciale un accordo con la Serbia. E' quanto si legge nei documenti del Pacchetto allargamento 2021 adottato ieri dalla Commissione europea. In Kosovo, le elezioni parlamentari anticipate del febbraio 2021 hanno portato alla formazione di un nuovo governo che gode di una chiara maggioranza parlamentare. La piena ed efficace attuazione del piano d'azione per le riforme nel prossimo periodo sarà essenziale. La Commissione mantiene la sua valutazione del luglio 2018 secondo cui il Kosovo ha soddisfatto tutti i parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti, ma la proposta è ancora in sospeso al Consiglio e dovrebbe essere trattata con urgenza. Un accordo globale di normalizzazione giuridicamente vincolante con la Serbia è urgente e cruciale affinché il Kosovo e la Serbia possano avanzare nei loro rispettivi percorsi Ue. Belgrado e Pristina devono impegnarsi in modo costruttivo nel processo di dialogo facilitato dall'Ue. (Alt)