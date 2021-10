© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Kosovo si riprenderà rapidamente dopo la pandemia del Covid-19, facendo registrare una crescita del 7,1 per cento nel 2021. E' quanto riferisce la Banca mondiale in un rapporto diffuso ieri. La Banca mondiale ha parlato per il Kosovo di un "rimbalzo senza precedenti" dovuto "all'attività economica più elevata, ma anche all'inflazione alta ed alle misure di rispetto degli impegni fiscali". (Alt)