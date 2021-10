Difesa: Stoltenberg, necessaria più capacità, non strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che è necessario è più capacità, non nuove strutture e la Nato rimane il fondamento della sicurezza di Europa e Nord America. Lo ha annunciato in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la conclusione dei lavori della ministeriale Difesa. "La cooperazione Nato-Ue ha già raggiunto livelli senza precedenti", ha detto. "Nel cyber spazio, ci scambiamo informazioni su minacce e vulnerabilità in tempo reale", "nel Mar Egeo, la nostra missione marittima lavora con l'Ue per attuare il loro accordo con la Turchia", "in Kosovo, le truppe della Nato sono a fianco dei diplomatici dell'Ue per portare pace e stabilità nella regione", ha ricordato. "Spero di rafforzare la nostra cooperazione in altre aree, come la mobilità militare, la resilienza, le tecnologie emergenti e dirompenti, e l'impatto del cambiamento climatico sulla sicurezza", ha aggiunto. "Attendo con ansia una nuova dichiarazione congiunta sulle relazioni Nato-Ue, che definirà le aree di cooperazione futura. Dobbiamo garantire che il nostro approccio alla sicurezza rimanga coerente", ha spiegato. Per quanto riguarda i passi dell'Ue sull'autonomia strategica, anche in difesa, "accolgo con favore i maggiori sforzi dell'Ue in materia di difesa", ha detto Stoltenberg. "La Nato ha chiesto agli alleati europei di investire di più e fornire maggiori capacità di alto livello per molti anni. Ma questi sforzi non dovrebbero duplicare la Nato. Ciò che è necessario è più capacità, non nuove strutture", ha specificato. "La nostra alleanza transatlantica rimane il fondamento della nostra sicurezza. E l'Europa e il Nord America continueranno ad essere forti insieme nella Nato, mentre affrontiamo un mondo più competitivo", ha concluso. (Beb)