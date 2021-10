Kosovo: Corte suprema respinge decisione su ripetizione elezioni ad Hani i Elezit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Kosovo ha respinto la decisione dell’organo per gli appelli e i reclami elettorali (Ecap) di ripetere l’elezione del sindaco di Hani i Elezit. L’Ecap aveva così deciso in ragione della presunta intimidazione agli elettori da parte del Partito democratico del Kosovo (Pdk). La Corte ha accolto il ricorso del candidato di quest’ultimo, Mehmet Ballazhi, e ha riconosciuto che la decisione dell’Ecap non ha tenuto debito conto di alcune disposizioni di legge e ha disposto che l’organo riesamini il caso. Il candidato indipendente Rufki Suma, che lo aveva sottoposto all’Ecap, ha dichiarato che la decisione della Corte suprema è senza fondamento. L’esito preliminare delle elezioni ad Hani i Elezit consegna la vittoria al candidato del Pdk. (Alt)