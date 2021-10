Kosovo: Covid, Paese ha maggior tasso di vaccinazione nei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha il maggior tasso di vaccinazione contro il coronavirus nei Balcani occidentali, nonostante sia stato l’ultimo Paese nell’area a dare il via alla campagna vaccinale. Lo ha riferito il portale “Exit News”. In Kosovo ha ricevuto almeno una dose il 47 per cento della popolazione, mentre circa il 38 per cento è pienamente vaccinato. Questo mette Pristina davanti a Paesi quali Serbia e Montenegro, con una percentuale rispettivamente del 45 e 40 per cento di prime vaccinazioni. L’Albania è al 34,5 per cento, mentre la Bosnia Erzegovina al 23 per cento. Negli ultimi due mesi il Kosovo ha visto un calo dei contagi e delle morti dopo aver introdotto misure di contenimento a partire da fine agosto. (Alt)