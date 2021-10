Imprese: Saipem, nella seconda metà 2021 previsti ricavi per 4,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 permane condizionato dall’incertezza conseguente al persistere della pandemia: nei primi nove mesi dell’anno, agli effetti sul business dell’emergenza sanitaria si sono aggiunte delle difficoltà connesse all’offshore wind che condizionano la performance operativa. È quanto si legge nella nota diffusa a seguito dell’approvazione dei risultati di Saipem al 30 settembre 2021 in consiglio di amministrazione. “Lo scenario di business per il 2021 rimane inevitabilmente influenzato dall’incertezza conseguente al persistere della pandemia e alle difficoltà nella performance operativa nell’offshore wind: l’outlook per la seconda metà del 2021 consiste in ricavi per circa 4,5 miliardi di euro; Ebitda adjusted positivo; investimenti tecnici attesi per circa 250 milioni di euro; e indebitamento finanziario netto a fine anno post-Ifrs 16 intorno a 1,7 miliardi di euro”, si legge nel documento. (Com)