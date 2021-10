Imprese: Tim, nel terzo trimestre crescono linee fisse e mobili, prosegue sviluppo 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell’anno è proseguita la stabilizzazione dei ricavi di Tim da servizi nel segmento del fisso, a cui si affianca un sensibile miglioramento dei ricavi da servizi del mobile: migliora, inoltre, il tasso di abbandono sia nel fisso (tre per cento dopo il 3,4 del precedente trimestre), sia nel mobile dove ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 14 anni (3,6 per cento), invertendo l’andamento tipico della stagione estiva. È quanto si legge nella relazione finanziaria al 30 settembre 2021 approvata dal consiglio di amministrazione. Nello specifico, il numero complessivo delle linee mobili di Tim si è attestato a 30,5 milioni, in crescita rispetto al trimestre precedente di 155 mila linee: nonostante il mercato rimanga competitivo nella parte a minor valore (clientela low-spending), il dato di “mobile number portability” complessivo (ovvero il flusso di clienti tra operatori) registra un significativo calo rispetto all’anno precedente (-31 per cento), attestandosi a 2,3 milioni di linee e configurandosi come il terzo trimestre più basso degli ultimi 10 anni. Continua lo sviluppo della rete mobile 5G, che è stata premiata come la più veloce d’Europa da Opensignal. Nel fisso, grazie all’offerta calcio e alle azioni commerciali e di miglioramento della copertura, si conferma una stabilizzazione delle linee e si è registrato in particolare un significativo incremento delle linee ultrabroadband, che hanno raggiunto i 9,7 milioni, di cui 5,1 retail con una crescita di 652 mila linee nei primi 9 mesi (1.050 mila linee incluso wholesale). (Com)