Imprese: Orcel (Unicredit), risultati trimestre riflettono nostra forza, profilo di liquidità eccellente

- Sono lieto di annunciare un set di solidi risultati nel terzo trimestre, che riflettono la forza della nostra rete, le condizioni di mercato favorevoli, l’incremento dell’attività della clientela in tutte le linee di business ed una ripresa economica molto vivace, che si prevede moderarsi: continuiamo a sviluppare le nostre tre priorità – semplificazione, digitalizzazione e centralità del cliente – che saranno il fulcro del nuovo piano strategico di Unicredit, che sarà presentato il 9 dicembre 2021, e sosterranno il nostro impegno per la solidità, la stabilità e la crescita del Gruppo a lungo termine. Lo ha detto Andrea Orcel, amministratore delegato della banca, commentando i risultati al 30 settembre 2021 approvati dal consiglio di amministrazione, “Il profilo di liquidità e lo stato patrimoniale della banca restano eccellenti, e costituiscono una solida base da cui sviluppare il pieno potenziale della rete di Unicredit”, ha detto. (Com)