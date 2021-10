Imprese: Saipem, non previsti contributi a progetto Lng Mozambique nella parte restante dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem non si aspetta che ci siano contributi significativi al progetto Lng Mozambique nella parte restante del 2021, con l’eccezione del rimborso di costi già sostenuti e da sostenere per la sospensione e la sicurezza. Lo riferisce la società nella nota diffusa a seguito dell’approvazione dei risultati al 30 settembre 2021 in consiglio di amministrazione. Il progetto, si legge nel documento, rimane nel portafoglio ordini al 30 settembre per un ammontare di circa 3,6 miliardi di euro. (Com)