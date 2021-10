Venezuela: amministrative, Consiglio elettorale denuncia slogan di partito su iniziative di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari e istituzioni del Venezuela usano i propri profili social per alimentare la propaganda elettorale del partito di governo (Partito socialista unito del Venezuela, Psuv). Lo ha denunciato Roberto Picon, uno dei cinque magistrati che compongono il Consiglio nazionale elettorale (Cne). Sotto osservazione l'uso che funzionari pubblici e profili ufficiali associati a programmi statali fanno di #VenezuelaTieneConQué ("Il Venezuela ha i mezzi per"), lo slogan utilizzato dal Psuv in vista delle amministrative del 21 novembre. "Questa confusione tra tuoi di organismi e funzionari dello Stato con il partito di governo è una violazione dell'articolo 145 della Costituzione", sottolinea Picon in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Chiediamo a tutte le istituzioni dello Stato e ai funzionari pubblici di rispettare e far rispettare la Costituzione", ha aggiunto uno dei due magistrati ritenuti vicini alle opposizioni. (segue) (Vec)