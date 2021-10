Venezuela: amministrative, Consiglio elettorale denuncia slogan di partito su iniziative di Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerose le segnalazioni del fronte antigovernativo sui comportamenti ritenuti impropri del canale televisivo. Le opposizioni che fanno riferimento a Juan Guaidò vengono per lo più citate come protagonisti in negativo di fatti della cronaca politica, secondo le accuse più volte rilanciate dal governo. È il caso, per citare un esempio, del ruolo che la "destra" avrebbe giocato nell'estradizione in Usa di Alex Saab, l'imprenditore di origini colombiane che il governo di Nicolas Maduro ha nominato membro della squadra negoziale al dialogo in corso in Messico. Così come ampio rilancio hanno trovato le accuse di aver utilizzato fondi del "popolo" congelati all'estero dalle sanzioni. Dall'inizio della campagna elettorale, poi, hanno trovato sempre meno spazio anche gli esponenti di Alleanza democratica, cartello di forze di opposizione che hanno da tempo accettato di partecipare alla contesa elettorale. (segue) (Vec)