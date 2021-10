Venezuela: amministrative, Consiglio elettorale denuncia slogan di partito su iniziative di Stato (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marquez ha più volte ribadito l'importanza di usare il suo mandato nel Cne per “riconquistare” spazi condivisi di partecipazione alla vita politica. "Il dovere dell'arbitro è avvertire che gli eccessi non sono in nessun modo ammissibili e ignorarli significherebbe non rispettare il mandato di evitare squilibri e posizioni di vantaggio" ai contendenti nella corsa elettorale. Già a giugno scorso Marquez aveva sollecitato un'indagine nei confronti di "Vtv" per uso irregolare dei fondi pubblici con scopi partitici. Cabello aveva risposto accusando il magistrato di voler perseguire come unico obiettivo quello di "sabotare dall'interno i processi elettorali". (Vec)