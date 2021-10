Taiwan-Usa: presidente Tsai conferma presenza truppe statunitensi sull'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing Wen, ha confermato che un piccolo contingente di militari statunitensi si trova sull'Isola per addestrare i militari taiwanesi. Intervistata dall'emittente televisiva "Cnn", Tsai ha affermato che Taiwan "ha in essere un'ampia gamma di attività di cooperazione con gli Stati Uniti tese ad aumentare le nostre capacità difensive". La presidente non ha fornito indicazioni precise in merito all'entità della presenza militare statunitense, limitandosi ad affermare che tale presenza "non è consistente quanti alcuni sembrano pensare". Il ministro della Difesa di Taiwan, Chiu Kuo-cheng, ha commentato le parole della presidente aggiungendo che gli scambi militari con gli Stati Uniti sono "piuttosto numerosi e frequenti", e "interessano ogni tipo di argomento". Il ministro ha precisato che da Tsai non è giunta alcuna conferma di una presenza fissa o stanziale delle forze Usa a Taiwan. (segue) (Cip)