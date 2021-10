Imprese: Saipem, al 30 settembre perdita in aumento a 1,121 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2021 Saipem registra una perdita di 1,121 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 1,016 miliardi relativi allo stesso periodo dell’anno scorso. Stando ai risultati approvati dal consiglio di amministrazione, il dato sconta una svalutazione parziale di tre mezzi navali e di tre basi logistiche, per i quali si prevede la dismissione nell’arco di piano, e del relativo circolante, per 113 milioni di euro. Al dato hanno poi contribuito sopravvenienze passive per 62 milioni di euro, derivanti dalla definizione di una controversia legale relativa ad un progetto completato da tempo; e oneri derivanti dall'emergenza sanitaria per circa 61 milioni di euro. Tale ammontare comprende i costi sostenuti nel periodo direttamente imputabili alla pandemia, quali ad esempio i costi per le risorse in stand-by in conformità con le norme sulla quarantena e nel caso in cui le attività dei siti operativi e dei mezzi navali siano state bloccate dalle autorità, per l'acquisto di dispositivi e apparecchiature di protezione individuale in aggiunta alle pratiche standard, per la sanificazione delle aree di lavoro, per l'organizzazione di voli charter per il rientro delle persone. Infine, sono stati registrati oneri da riorganizzazione per 23 milioni di euro. (Com)