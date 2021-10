© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell’anno Saipem ha registrato ricavi per 5,064 miliardi di euro, in calo rispetto ai 5,38 relativi allo stesso periodo del 2020. Stando ai risultati al 30 settembre approvati dal consiglio di amministrazione, il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è negativo per 291 milioni di euro, con un peggioramento soprattutto nel comparto engineering e construction. (Com)