Imprese: Tim, nel terzo trimestre utile di 200 milioni, investimenti in aumento

- Al 30 settembre 2021 il risultato netto attribuibile ai soci di Tim si è attestato a 200 milioni di euro nel terzo trimestre. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, a livello di gruppo gli investimenti si attestano a 900 milioni di euro, in linea con gli obiettivi del piano e con un trend in aumento legato al rallentamento della pandemia e all’anticipazione di investimenti nel quarto trimestre. (Com)