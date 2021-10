Imprese: Tim, nel terzo trimestre ricavi in calo a 3,8 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell’anno i ricavi del gruppo Tim si sono attestati a 3,8 miliardi di euro, con un calo del 2,1 per cento su base annuale: i ricavi da servizi sono pari a 3,5 miliardi con un calo di 1,4 punti, mentre crescono i proventi legati ai servizi innovativi “beyond connectivity” con il cloud che segna un incremento del 25 per cento e i ricavi Ict in crescita del 13,3 per cento. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, i ricavi da servizi di telefonia fissa sono cresciuti dell’1,4 per cento, mentre in Brasile crescono i ricavi da servizi. L’Ebitda organico di gruppo nel terzo trimestre si attesta a 1,7 miliardi di euro, con un calo del 5,9 per cento su base annuale. (Com)