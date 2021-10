Imprese: Tim, da gennaio a settembre realizzati 5.880 cabinet, fibra per 4.200 comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e settembre del 2021 Tim ha realizzato 5.880 cabinet, portando il totale dei comuni che da marzo 2020 hanno beneficiato di interventi di copertura in fibra a circa 4.200. Stando alla relazione finanziaria al 30 settembre approvata dal consiglio di amministrazione, prosegue l’impegno nel gruppo nell’attività di Operazione Risorgimento Digitale, la grande alleanza promossa da Tim e oltre 40 partner di eccellenza del settore pubblico, privato e del no-profit, per ridurre il divario digitale e superare il ritardo rispetto agli altri Paesi europei nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Ad oggi sono state formate oltre 60 mila persone, gestite altrettante richieste di sostegno per l’utilizzo delle tecnologie e realizzate iniziative di sensibilizzazione che hanno raggiunto oltre un milione di persone. (Com)